С чем носить кепку: восемь стильных идей

Прошли те времена, когда под козырьком бейсболки девушки пытались скрыть усталость на лице или отсутствие мейка. Уже какой сезон кепка остается всеобщей любимицей, которая заставляет «играть» любой образ. Ну почти любой: с бальными и вечерними нарядами этот головной убор тесную дружбу пока не водит. Вдохновляемся образами фешн-блогеров, которые носят кепки везде и всюду.

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С мини-юбкой

Подобное притягивается к подобному, а потому спортивная бейсболка отлично находит общий язык с теннисной юбкой в складку. Постучавшийся этой весной к нам в двери теннискор велит кланяться также футболкам-поло, но рубашки, особенно в модную нынче голубую полоску, тоже подойдут. Базовый тренч слегка поубавит ваш «соревновательный» пыл.

С пиджаком и брюками

Собираясь на работу, не забудьте надеть бейсболку. Да, кепка абсолютно не противоречит офисному дресс-коду (в помещении, конечно, ее придется снять). Единственное, на что стоит обратить внимание: чтобы не нарушать строгость и лаконичность облика, цвет головного убора должен быть максимально сдержанным.

С юбкой миди

Поиграем оттенками одного цвета. На вид вроде все вещи базовые, но каждая делает на себе акцент. Если юбка, то плиссированная, если рубашка, то застегнутая и непременно навыпуск. Кеды и кепка подобраны в той же цветовой гамме. А носочки и актуальная объемная сумка через плечо — на контрасте.

С пижамными штанами

Пастельные оттенки оставим для спальни, а на улицу, особенно в теплое время года, хочется надеть пижамные штаны поярче. Кардиган или плащ (холодные вечера не за горами), а также сумка пусть вторят низу по цвету. Головной убор можно смело выбирать контрастнее — сложносочиненность в фаворе.

С блузкой на завязках

Романтичная блузка на завязках, которую инфлюенсеры нарекли «мастхэвом» лета, отсылает нас к дворцовой моде XVIII века, когда бейсболок и в помине не было. Однако в современных реалиях приветствуется смешение стилей, а потому дополняем наряд бермудами-бойфрендами и кедами. Дерзко? Да, но ведь и блузу можно взять с самым дерзким принтом — анималистическим.

С косынкой

Сочетание несочетаемого — так можно охарактеризовать дуэт бейсболки с косынкой, который двигают в массы трендсеттеры уже не первый сезон. Нет нужды подбирать эти две вещи по цвету и принту: чем разнороднее, тем лучше. И пусть платок поверх кепки кажется «утепленным» вариантом, но на пляже в сочетании с шортами и топом он будет смотреться кстати.

С платьем макси

Даже самому элегантному и самому обтягивающему платью в пол бейсболка способна составить выгодную партию. И, надо сказать, градус изящности от такого союза только повысится. Классический силуэт платья на бретелях подчеркиваем тонкой цепочкой и массивными серьгами. А присутствие околоспортивного головного убора уравновесим вьетнамками.

С жилетом

И строгий крой жилета с юбкой бейсболке не помеха. В данном примере, кстати, действуют, как минимум, два стилистических приема. Первый и самый простейший — это комбо черного и белого. Второй — завирусившийся в TikTok «зеркальный метод», когда аксессуары, в данном случае, кепка, сандалии и сумка, объединены одним цветом.