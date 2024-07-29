Стилист перечислила самые трендовые аксессуары для мужчин

Галстуки-селедки, широкие декоративные ремни и тонкие браслеты являются одними из самых трендовых аксессуаров сезона для мужчин. Об этом Москве 24 рассказала мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая.

© m24.ru

Она отметила, что мужчинам, которые хотят выглядеть модно, стоит обратить внимание на солнцезащитные очки в массивной пластиковой оправе.

"На показах чаще всего встречается именно прямоугольная форма оправы, иногда больше напоминающая квадрат. Тем же, кто особенно любит экспериментировать с трендами, советую присмотреться к очкам в форме горнолыжной маски", – отметила стилист.



Также в моде шелковые шейные платки, по размеру напоминающие бандану.

"Их следует закрутить жгутом и свободно повязать на шею. Такой аксессуар дополнит комплект с летней рубашкой или даже с футболкой", – добавила Базалицкая.



Однозначно в фаворитах сезона и широкие декоративные ремни. Например, можно выбрать плетеный пояс.

"Любителям классики, которые все же хотят аккуратно поэкспериментировать, могу посоветовать к базовому ремню добавить еще один. Он уже, конечно, не вставляется в шлевки брюк, а просто "лежит" чуть поверх основного", – пояснила стилист.



Она также отметила, что ремни могут отличаться друг от друга по цвету. Например, основной может быть черным, а второй – коричневым. Также можно выбрать аксессуары, отличающиеся по фактуре: как вариант, первый из гладкой кожи, а второй – "под рептилию".

"Брутальнее всего выглядят украшения из металла, но можно поэкспериментировать и с деревом, и с пластиком, и даже с керамикой. А тем, кому близок дух субкультур, можно украсить свободные брюки длинной цепочкой, как когда-то делали панки", – заключила эксперт.



Ранее стилист-имиджмейкер Евгения Постникова назвала сетчатые балетки самой популярной женской обувью этого лета. По ее словам, в них удобно, плюс они способны сделать любой образ модным и стильным. Также, по мнению стилиста, в этом сезоне актуальны шлепки на платформе с перемычкой между пальцами.