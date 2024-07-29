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Никакой ткани. Косметолог рассказала, чем на самом деле нужно вытирать лицо

Косметолог Мехтиханова: махровые и вафельные полотенца раздражают кожу. Они могут стать причиной появления прыщиков, если, конечно, не стирать их после первого же использования. А если кожа уже склонна к акне, то из-за них воспаление может распространиться дальше по телу. Не подходят тканевые полотенца и для жирной кожи: ими легко удалить защитный слой, который защищает её от повреждений. Чем же тогда вытирать лицо?

Косметолог рассказала, чем на самом деле нужно вытирать лицо
© ТАСС

Какое полотенце подойдёт для лица

Компромиссный вариант для тех, кто не готов отказаться от тканевых полотенец, — модели из микрофибры, рассказала косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК Мадина Мехтиханова.

Эти полотенца хорошо впитывают воду, но не повреждают кожу, но ими нужно только аккуратно промокнуть лицо, а не тереть изо всех сил.

Чтобы не подхватить конъюнктивит, герпес или акне, нужно регулярно отправлять такие полотенца в стирку, предупредила эксперт.

Чем лучше всего вытирать лицо

Самый оптимальный вариант — вообще отказаться от тканевых полотенец, сказала Мехтиханова «Доктору Питеру». Лучше всего промокать лицо после умывания одноразовыми бумажными полотенцами. Сразу после нужно нанести увлажняющее средство.

Ранее врач-дерматолог Камилла Наджафова рассказала, почему нельзя пользоваться чужим полотенцем.