Косметолог рассказала, чем на самом деле нужно вытирать лицо

Косметолог Мехтиханова: махровые и вафельные полотенца раздражают кожу. Они могут стать причиной появления прыщиков, если, конечно, не стирать их после первого же использования. А если кожа уже склонна к акне, то из-за них воспаление может распространиться дальше по телу. Не подходят тканевые полотенца и для жирной кожи: ими легко удалить защитный слой, который защищает её от повреждений. Чем же тогда вытирать лицо?

Какое полотенце подойдёт для лица

Компромиссный вариант для тех, кто не готов отказаться от тканевых полотенец, — модели из микрофибры, рассказала косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК Мадина Мехтиханова.

Эти полотенца хорошо впитывают воду, но не повреждают кожу, но ими нужно только аккуратно промокнуть лицо, а не тереть изо всех сил.

Чтобы не подхватить конъюнктивит, герпес или акне, нужно регулярно отправлять такие полотенца в стирку, предупредила эксперт.

Чем лучше всего вытирать лицо

Самый оптимальный вариант — вообще отказаться от тканевых полотенец, сказала Мехтиханова «Доктору Питеру». Лучше всего промокать лицо после умывания одноразовыми бумажными полотенцами. Сразу после нужно нанести увлажняющее средство.

Ранее врач-дерматолог Камилла Наджафова рассказала, почему нельзя пользоваться чужим полотенцем.