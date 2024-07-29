Безглютеновая диета: меню на неделю, что можно и нельзя

Рассказываем, кому пойдёт на пользу такой тип питания.

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«Безглютеновую диету можно назвать одним из модных трендов правильного питания. Достаточно сказать, что в 2019 году рынок оборота безглютеновой продукции достиг $ 7 млрд. Правда, потом увлечение этой диетой пошло на спад, и продажи, соответственно, упали, а многие врачи заявили, что нельзя просто так отказываться от глютена. Тем не менее такой рацион по-прежнему пользуется спросом среди тех, хочет быстро сбросить лишние килограммы. Однако насколько это безопасно?», - Виктория Елисеева, диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная».



Что такое глютен и почему некоторым людям требуется исключить его из рациона?

С точки зрения врачей, безглютеновая диета – это прежде всего лечебное питание, которое назначается по определённым показаниям. Те, кто не переносит глютен, у кого возникают на него аллергические реакции, должны исключить его из рациона.

Глютен – группа белков, входящих в состав злаковых растений (рожь, ячмень, пшеница). Именно он отвечает за эластичность и упругость теста, за тот потрясающий сдобный вкус, который мы все так любим в хлебобулочных изделиях. Проще говоря, это клейковина.

Наиболее распространённым заболеванием, при котором отмечается непереносимость глютена, является целиакия. В этом случае компонент не расщепляется в тонкой кишке, что вызывает повреждение слизистой оболочки тонкой кишки и приводит к серьёзным сбоям в работе организма, болям, проблемам с состоянием кожи. При непереносимости белка злаков человек должен пожизненно придерживаться безглютеновой диеты.

Однако эта диета вышла за рамки лечебной и стала популярной, в том числе у здоровых людей. По той простой причине, что продукты из муки высшего сорта – те самые, со сдобным вкусом и упругой текстурой – заметно влияют на массу тела. Увлечение булками рано или поздно приводит к лишнему весу, ведь неслучайно диетологи называют белую муку бесполезной.

Польза и вред безглютеновой диеты

Безусловно, отказ от рафинированных продуктов способствует снижению веса. Однако сам принцип безглютенового питания требует более сложных изменений в рационе, нежели замена белого хлеба гречневым, а обычных макарон, например, амарантовыми. Ведь глютен содержится не только в клейковине, но и в таких продуктах, как ячменный солод, соевый соус, любой кляр, всё на основе овса (в том числе любимое многими овсяное молоко), йогурты со злаками и крупы – перловая, манная, булгур, кускус, полба.

Исключать всё это из рациона без медицинских показаний не стоит, ведь крупы и злаки – это кладезь очень важных и полезных сложных углеводов. Их употребление нормализует работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск инфарктов и инсультов.

Стоит также добавить, что безглютеновые продукты обычно не содержат важных витаминов и микроэлементов, прежде всего цинка, магния, селена, фолиевой кислоты, клетчатки. Если человек вынужден придерживаться безглютеновой диеты по состоянию здоровья, врач обязательно порекомендует ему витаминные комплексы. Самостоятельное назначение такого типа питания неизбежно приведёт к обеднению рациона и последствиям для здоровья.

Продукты, рекомендуемые для безглютеновой диеты

Если всё же безглютеновая диета нужна и важна, то при переходе на неё нужно придерживаться нескольких базовых рекомендаций.

Любой безглютеновый продукт нужно вводить в рацион с осторожностью, тестируя аллергические реакции организма. Употребление риса нужно ограничить, потому что в больших количествах он может нарушить работу желудочно-кишечного тракта и спровоцировать различные заболевания и набор веса. Муку можно использовать кукурузную, гречневую, рисовую, амарантовую. Можно употреблять все виды рыбы, птицы и мяса, корнеплоды.

Перейти на новый режим питания и научиться сочетать ингредиенты, не содержащие глютена, поможет примерное недельное меню.

Пример меню на неделю для безглютеновой диеты

Понедельник

Завтрак: йогурт с кусочками фруктов.

Обед: куриный суп с рисом и картофелем, салат «Весенняя свежесть» (капуста, огурец, редис, кукуруза, зелень).

Ужин: запечённое мясо с овощами, гречневый хлеб.

Вторник

Завтрак: омлет с зеленью и помидорами.

Обед: печёная курица с отварным молодым картофелем.

Ужин: оладьи с цуккини и помидорами черри на рисовой муке.

Среда

Завтрак: киноа со свежими ягодами и миндалём.

Обед: отварной тунец с амарантовой пастой.

Ужин: отварная говядина с брокколи и кисло-сладким соусом.

Четверг

Завтрак: кукурузный багет с авокадо.

Обед: овощное рагу с баклажанами и кабачками.

Ужин: кета с рукколой и зелёным горошком.

Пятница

Завтрак: творог с бананом, малиной и корицей.

Обед: тортилья из кукурузной муки с курицей и овощами.

Ужин: запечённый лосось с овощами.

Суббота

Завтрак: яичница с помидорами.

Обед: фаршированная курица с рисом и овощами.

Ужин: фаршированный перец с овощным салатом.

Воскресенье

Завтрак: рисовые блины со сметаной.

Обед: салат «Цезарь» с сухариками из кукурузного хлеба, киноа.

Ужин: телятина на гриле с запечёнными овощами.

Приведённое выше меню отлично сбалансировано, содержит разные блюда, которые совсем нельзя назвать невкусными. И это доказывает, что, даже придерживаясь диеты (довольно строгой, какой и является безглютеновая диета), можно питаться вкусно и разнообразно.

Можно использовать это меню и принципы безглютенового питания как временную меру, при необходимости низкокалорийного рациона или с целью пищевого разнообразия. Однако всё же полностью переходить на питание без глютена, если к этому нет медицинских показаний, не стоит.