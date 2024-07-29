Платье невесты из антикварного магазина вызвало фурор в сети

Блогерша Элизабет показала на камеру свадебный наряд за восемь тысяч рублей и удивила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 29,3 тысячи подписчиков.

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В размещенном видео инфлюэнсерша с никнеймом @.dearelth предстала в белом платье, оформленном корсетным кружевным верхом, пышной юбкой и прозрачными рукавами. По словам невесты, она купила его в антикварном магазине за сто долларов (8,6 тысячи рублей).

«Я до сих пор не могу в это поверить!» — воскликнула девушка.



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Зрители, в свою очередь, оценили свадебный наряд Элизабет в комментариях под роликом:

«Выглядеть столь неземной должно быть противозаконно», «Это платье прекрасно!», «Я никогда в жизни никому так не завидовала», «В нем нужно сделать потрясающую фотосессию прямо сейчас, а не ждать свадьбы, потому что, оно такое красивое и так хорошо сидит!», «Ты такая красивая в нем».



В феврале сообщалось, что невеста Алиса Мэй сэкономила на свадебном платье и также удивила пользователей сети.