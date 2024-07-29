Экс-солистка «Серебра» снялась топлес для иностранного бренда

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась топлес для американского бренда MSCHF. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

30-летняя исполнительница предстала перед камерой в синих босоножках марки MSCHF с изогнутым полым каблуком. Она позировала на белом ковре в стрингах аналогичного оттенка, прикрыв обнаженную грудь полупрозрачным шаром.

© Соцсети

Она уложила волосы в низкий хвост, разделив их на прямой пробор, и сделала макияж с акцентом на губах, подчеркнув их розовой помадой.

Ранее Кищук также снялась в прозрачном платье и с цветными волосами.