Как защитить кожу от ускоренного старения из-за косметики

Химики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) определили составы косметических средств, которые с наименьшей вероятностью повредят коже при регулярном использовании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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По словам кандидата технических наук, доцента кафедры химических технологий Пермского Политеха Юлии Рожковой, в последние десятилетия подход к определению типа кожи человека стал значительно точнее, а количество этих типов выросло с четырех до 16.

Хотя у разных типов кожного покрова есть индивидуальные нюансы ухода, наиболее щадящими средствами для очищения кожи остаются продукты с изетионатами (например, Sodium Cocoyl Isethionate), глюкозиды (Decyl Glucoside и т.п.), саркозинаты (как Sodium Lauroyl Sarcosinate), бетаины (Cocamidopropyl betaine), поверхностно активные вещества (ПАВ) на основе аминокислот (Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate) и другие.

При этом стоит избегать косметики с распространенным видом ПАВ Sodium Lauryl Sulfate, или Sodium Laureth Sulfate (SLS), из-за его агрессивного эффекта. Более безобидным аналогом SLS-средств считаются составы, содержащие Sodium Сoco-sulfate.

Также ученые рекомендуют по возможности не использовать мыло для тела при умывании лица из-за его высокого уровня pH. В совокупности эти методы позволят избежать ускоренного старения кожи и появления возрастной пигментации.

В ПНИПУ отметили, что хорошим индикатором подходящего средства для умывания служат личные ощущения. Если после уходовых процедур нет чувства сухости и стянутости кожи, то продуктом можно пользоваться дальше.

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