Секс во время месячных: как это делать и почему это полезно

Несмотря на все сексуальные табу, которые были сняты, секс во время месячных все еще остается одним из главных. Спокойствие, только спокойствие, товарищи женщины (и мужчины, которые часто пугаются вида крови). Существует множество причин, чтобы побаловать себя радостями секса во время месячных. И масса способов получить максимальное удовольствие.

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Можно ли заниматься сексом во время месячных?

Ответ — однозначно да. Более того, это может быть особенно приятно. Гормональные изменения, происходящие во время месячных — а именно, повышение уровня эстрогена и тестостерона — приводят к усилению возбуждения (и чувствительности).

«Ваше влагалище в это время более открыто и восприимчиво, так что если вы хотели попробовать какую-то позу, но в прошлом она не очень хорошо работала, сейчас самое время», — рассказывает сексолог Ольга Василенко.



Можно ли заниматься оральным сексом во время месячных?

Ура, это совершенно безопасно. Вас, вероятно, больше всего беспокоит вопрос гигиены, но, к счастью, существует множество вариантов, таких как менструальные чашечки, которые помогут избежать появление крови. Оральный секс также является идеальным временем для стимуляции клитора, который (если вдруг кому-то нужно освежить анатомию) находится за пределами вагинального канала на вульве.

Каковы преимущества секса во время месячных?

Одно из самых очевидных преимуществ секса во время месячных — это повышенное удовольствие. Оргазм также может помочь облегчить спазмы при месячных.

«При оргазме выделяются окситоцин, дофамин и эндорфины — естественные болеутоляющие средства нашего организма, которые могут облегчить боль от менструальных спазмов и вздутия живота», — говорит Ольга.



Есть также некоторые доказательства того, что секс во время месячных может их сократить. При каждом оргазме в организм выбрасывается окситоцин, чтобы облегчить спазмы, а сопровождающие оргазм сокращения помогают вымыть внутренний слой матки быстрее, чем если бы она была предоставлена сама себе. Это не означает, что один оргазм приведет к тому, что месячные исчезнут к утру, но он сократит их настолько, что вы сможете заметить разницу.

Могу ли я забеременеть во время секса во время месячных?

Забеременеть во время месячных вполне возможно, поэтому использование выбранного вами метода контрацепции очень важно.

«У женщин с более коротким циклом — 21—24 дня против обычны× 28—30 дней — риск выше», — объясняет Ольга.



«Сперматозоиды могут жить около двух-трех дней, иногда даже до пяти, поэтому, если секс происходит в конце менструации и овуляция начинается рано, а сперматозоиды еще живы, есть вероятность, что женщина может забеременеть».



Используйте презерватив!

Итак, вы хотите попробовать секс во время месячных. Вот как сделать его максимально приятным.

Воспользуйтесь повышенной чувствительностью

«Помните, что предвкушение часто усиливает возбуждение и может сделать ваши оргазмы еще более интенсивными», — говорит Ольга.



Перевод: побалуйте себя дополнительной прелюдией.

Намыльтесь

Попробуйте заняться сексом в душе, который смоет кровь, которая возможно (но не факт!) появится, пока вы будете предаваться сладким утехам. Только будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться.

Защитите свою постель

Если вы боитесь испачкать постель, вы можете накрыть обычные простыни одноразовой впитывающей простыней. Они выглядят немного странно на постели, зато гарантированно ничего не протечет.

Попробуйте менструальный диск

В отличие от менструальных чашек или тампонов, менструальные диски можно носить во время секса.

«Гибкие диски вводятся в вагинальный канал так же, как и тампоны, но располагаются выше во влагалище, в области вагинального форникса. Это позволяет заниматься проникающим сексом без лишних хлопот», — объясняет Ольга.



Всегда используйте презерватив

Хотя большую часть времени шейка матки закрыта, она открывается во время родов и менструации.

«Одна из ее функций — защита матки от бактерий, которые могут попасть во влагалище во время полового акта», — говорит Ольга.



«Во время менструации она слегка приоткрывается, чтобы матка могла опуститься. Это открывает ворота для проникновения бактерий, что повышает вероятность инфекции».



Поэтому, даже если вы состоите в серьезных отношениях, все равно используйте презерватив во время месячных. Последнее, что вам нужно, — это инфекция.

В общем, если вы еще не пробовали секс во время месячных, то можете обнаружить, что вам это действительно нравится. А если нет, то вам больше никогда не придется этого делать, но вы будете знать, что вы попытались.