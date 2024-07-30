Известная 59-летняя модель снялась в откровенном образе

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке запечатлен писатель и сценарист Джефф Гринштейн, фотографирующий свою возлюбленную, которая предстала перед зеркалом полностью обнаженной. Манекенщица отказалась от одежды и нижнего белья, прикрыв рукой и ногой интимные части тела.

© соцсети

В описании к посту знаменитость рассказала о принятии своей сексуальности в 59 лет.

«Недавно я приобрела знание о том, что с возрастом секс может стать лучше», — написала она.



В марте прошлого года Поризкова ответила на критику хейтеров, которые регулярно обсуждают ее откровенные фотосессии. Тогда модель заявила, что женщины зрелого возраста имеют полное право делиться подобным контентом.