Чем может быть опасна губная помада

Доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман предостерегли от использования губной помады, в составе которой есть производные вазелина. По их словам, эти вещества могут привести к развитию рака молочной железы. Подробности обсуждали в эфире программы «Жить здорово!».

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«Если там в качестве окклюзива находятся косметические парафины или вазелин, то такую помаду брать не рекомендуется», – сообщает Гандельман.



По словам врача, косметические парафины и вазелин, которые используются в качестве окклюзивов в помаде, могут накапливаться в тканях молочной железы. Эти вещества являются производными нефтепродуктов. Согласно статистике, за всю жизнь женщина съедает минимум три килограмма вазелина.

Напомним, отказ от сахара после 40 лет может увеличить продолжительность жизни. Об этом заявил хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.