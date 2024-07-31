46-летняя Любовь Толкалина примерила прозрачное нижнее белье перед камерой

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Хеппи-энд» предстала на размещенном кадре, сидя на стуле вполоборота к камере. Она примерила нюдовый бюстгальтер из прозрачного материала и прикрыла часть бедер бежевой тканью. При этом знаменитость уложила волосы в высокий объемный пучок.

Также артистка показала фото, где позировала в морской воде в красном мини-платье, которое обнажало ее грудь без бра.

Ранее в июле Любовь Толкалина таже снялась обнаженной и показала фото фанатам.