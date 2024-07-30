55-летняя Дженнифер Лопес привела поклонников в восторг своей внешностью

24 июля Дженнифер Лопес отметила свое 55-летие. Грандиозное празднование прошло в стиле «Бриджертонов» в присутствии только самых близких друзей и родственников. Мужа знаменитости, актера Бена Аффлека, среди гостей не оказалось.

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Накануне актриса и певица решила еще раз доказать, что возраст в ее случае – всего лишь цифры. Джей Ло опубликовала на своей странице в социальной сети фото, на котором была запечатлена без макияжа.

Поклонники отметили, что актрисе удается оставаться свежей, а ее красоте могут позавидовать женщины вдвое младше нее. Кроме того, по мнению фолловеров, Джей Ло идет естественная красота.

«Даже без макияжа прекрасна. Королева», – прокомментировали снимок пользователи.



Между тем, известно, что Джей Ло уделяет большое внимание своей внешности и не пренебрегает современными достижениями косметологии и пластической хирургии. К примеру, мимические морщины, которые неизбежны даже при самой хорошей генетике, практически отсутствуют на ее лице, что говорит об использовании ботокса и филлеров.

Также у знаменитости с возрастом пропало характерное нависание кожи верхних и нижних век, а также мешки под глазами. Это результат блефаропластики, считает пластический хирург, к.м.н Саломеей Сванадзе.

Помимо прочего, высказался врач в разговоре с Marie Claire, едва заметное изменение формы носа указывает на ринопластику. В результате черты лица стали более гармоничными, придав свежести и утонченности образу.

Что касается остальных частей тела, пластический хирург обратил внимание на то, что форма груди Джей Ло не поменялась даже с рождением близнецов, чьи фотографии недавно актриса выложила в сеть.