55-летняя Дженнифер Лопес поделилась свежим снимком без макияжа

Певица показала себя в домашней обстановке

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес сейчас переживает не лучшие времена. По информации в прессе, брак артистки с Беном Аффлеком трещит по швам. Поговаривают, что звездные супруги уже давно не живут под одной крышей. Накануне в Сети даже нашли «холостяцкую берлогу» актера. Все это, скорее всего, сильно травмирует Дженнифер. Однако поп-исполнительница не привыкла жаловаться на жизнь. Накануне Лопес, несмотря на личную драму, поделилась с поклонниками новым счастливым снимком. 55-летняя артистка показала подписчикам свою внешность без макияжа. Пока еще супруга Бена Аффлека запечатлела «чистое» лицо в домашней обстановке. Фолловеры личного блога Джей Ло были рады увидеть ее в хорошем расположении духа. Пользователи Сети оставили под фотографией Дженнифер большое количество приятных комплиментов. Многие отметили, что певица выглядит потрясающе и без косметики. «Ты просто прекрасна от природы», «Надеюсь, ты в порядке. Выглядишь потрясающе», «Безупречная красота без косметики», — написали фанаты Лопес.