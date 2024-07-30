Эксперты назвали самую стильную женщину из королевской семьи

Глянцевый журнал Tatler назвал самую стильную женщину из королевской британской семьи. Соответствующее сообщение появилось на сайте модного издания.

Ею оказалась внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, в которая в 2011 году стала объектом шуток из-за необычной шляпы на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После этого случая королевская особа пересмотрела свой гардероб и включила в него более элегантные наряды. Так, для выхода в свет она стала выбирать юбки и жакеты в винтажном стиле, предпочитая ассортимент таких брендов, как It-girl, Self Portrait, Beulah, The Vampire's Wife, Reem Acra, Monique Lhuillier.

В ноябре прошлого года биограф Омид Скоби объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане. Тогда писатель заявил, что супруги принцев Уильяма и Гарри регулярно копировали образы матери своих мужей, а также носили принадлежащие ей предметы гардероба.