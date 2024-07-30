Не всем повезло родиться с точеными чертами лица Анджелины Джоли. Но, к счастью, есть пара хитростей, которые помогут подчеркнуть скулы и добавить лицу немного выразительности.

Главное правило – не переборщить. Никому не хочется выглядеть так, будто вы только что вылезли из угольной шахты. Поэтому начнем с чистого холста – припудрите все лицо. Это как грунтовка перед покраской стен – создает ровную поверхность и поможет избежать эффекта «грязных» пятен при нанесении скульптора.

Блогер поделилась лайфхаком для идеальных стрелок

Возьмите небольшое количество скульптора на сухую кисть и легкими прикосновениями нанесите средство на зону лба вдоль линии роста волос и на щеки.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @orlova_v12.