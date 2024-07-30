Стилист посоветовал носить вещи с леопардовым принтом

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам модный тренд лета. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает почти 163 тысячи подписчиков.

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По словам эксперта, в текущем сезоне актуальным по-прежнему остается леопардовый принт в предметах гардероба.

«Самое главное — научиться его усмирять!» — иронично уточнил специалист.



При этом он отметил, что с этим удачно справятся привычные изделия в стиле casual. Так, Рогов посоветовал сочетать упомянутые вещи с футболками, кедами и рубашками.

Ранее Рогов посоветовал россиянкам носить куцый кардиган летом и осенью. На размещенных Роговым снимках манекенщицы и звезды надели данный предмет гардероба, сочетая его с мини- и макси-юбками, джинсами и акцентными аксессуарами.