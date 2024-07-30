Антивозрастной макияж: как правильно подготовить кожу и наносить косметику

К счастью, прошли те времена, когда предполагалось, что женщине после 40 лет вполне достаточно собрать волосы в невнятный пучок и надеть платок, чтобы украсить себя. Мы сильно отличаемся от наших мам и бабушек, потому что в зрелом возрасте хотим выглядеть стильно и молодо. И для этого есть множество бьюти-инструментов, главное, уметь ими пользоваться!

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«Антивозрастной макияж — это искусство подчеркивания естественной красоты и скрытия признаков старения с помощью косметики. Он позволяет выглядеть моложе, свежо и ярко, при этом сохраняя естественность», — рассказывает косметолог Арина Дурова.



Что нужно учесть, когда вы собираетесь краситься для выхода в свет, на прогулку или в офис?

Укладка волос

Лучше всего разобраться с волосами до нанесения макияжа, а не после — использование фена и укладочных средств может заставить «поплыть» косметику.

Никакой, даже самый искусный макияж, не спасет, если у вас на голове творится нечто несуразное. Обязательно обратите внимание на то, соответствует ли ваша стрижка вашему типу лица, в зрелом возрасте это особенно важно.

«Вымойте волосы подходящим шампунем и сделайте легкую укладку. Помните, что, жесткие начесы и залакированные пряди остались в прошлом, лучше всего сохранять подвижность текстурированной прически. Если у вас много седины и вы не хотите красить волосы, используйте тонирующие средства, которые уберут нежелательные волоски», — говорит Арина.



Подготовка кожи

«Это важнейший этап, от которого зависит, как будет ложиться макияж и как долго он продержится. Увлажнение и база — та основа, без которой невозможно нормально нанести декоративную косметику, чтобы она ложилась ровно», — объясняет Арина.



Начните с хорошего увлажняющего крема. Увлажненная кожа выглядит более гладкой и свежей. Если необходимо, на чистую кожу под крем нанесите сыворотку с гиалуронкой или витаминным составом.

Используйте праймер, чтобы заполнить мелкие морщинки и поры. Это создаст ровную поверхность для нанесения макияжа и увеличит его стойкость.

Тональная основа

Правильный выбор тональной основы и ее нанесение могут значительно изменить общий вид, сделать облик моложе.

«Выбирайте легкие и увлажняющие тональные основы. Тяжелые продукты могут подчеркивать морщинки», — советует Арина.



Правильный оттенок: подбирайте тональную основу, которая максимально близка к вашему натуральному тону кожи.

Нанесение: используйте влажный спонж или кисть для равномерного распределения тонального средства, избегая эффекта маски.

Консилер

Он помогает скрыть темные круги под глазами и мелкие несовершенства кожи — в зрелом возрасте без него, увы, никак не обойтись.

Цвет: выбирайте консилер на один тон светлее вашей кожи.

«Слишком светлое средство будет смотреться некрасиво, лицо будет слишком драматичным и неестественным», — подчеркивает Арина.



Наносите консилер в виде треугольника под глазами и аккуратно растушевывайте.

Пудра

Пудра нужна для закрепления макияжа и предотвращения появления жирного блеска.

«Важно подобрать подходящий именно вам тип, лучше всего в возрасте 40+ подходит рассыпчатая минеральная, которая заодно ухаживает за кожей и не собирается в морщинках», — уверяет Арина.



Мелкодисперсная пудра: пусть она будет прозрачная или светлая. Легкими движениями кисти наносите пудру на все лицо, особое внимание уделяя тем зонам, которые склонны к жирному блеску.

Румяна и контурирование

Румяна придают лицу здоровый румянец, а контурирование помогает выделить скулы и скорректировать форму лица.

Кремовые текстуры: они выглядят более натурально на зрелой коже. Оттенки: персиковые и розовые оттенки освежают лицо.

«Старайтесь избегать лиловых, бежевых, коричневых, они могут подчеркивать несовершенства зрелой кожи», — предупреждает Арина.



Контурирование: используйте мягкие оттенки для контурирования, избегая резких линий. Наносите контур на скулы, линию подбородка и виски, тщательно растушевывая.

Глаза

Правильный макияж глаз может значительно омолодить и освежить взгляд. Используйте нейтральные и светлые оттенки теней. Избегайте блесток, они могут подчеркнуть морщинки. Используйте карандаш или гелевую подводку, избегая резких линий — о драматичных стрелках лучше забыть, вместо них попробуйте варианты смоки-макияжа.

«Наносите тушь на верхние ресницы, чтобы открыть взгляд. Избегайте туши на нижних ресницах, чтобы не создавать тени под глазами. Чтобы визуально открыть глаз, можете сделать подводку мягким карандашом по линии ресниц, только пусть он будет темно-серым или коричневым. Черного стоит избегать», — советует Арина.



Губы

Выбирайте увлажняющие помады и блески. Нежные и естественные оттенки делают губы более молодыми и свежими. Если вы используете карандаш для контура, пусть он не слишком выходит за естественную линию губ.