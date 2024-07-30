На вечеринку и на работу: топ−5 интересных причесок для длинных волос

Длинные волосы — настоящее женское богатство. Но иногда хочется выглядеть еще более эффектно и тогда недостаточно просто длины. Ксения Бохо, топ-визажист и мастер по прическам, предлагает рассмотреть варианты укладок, которые понравятся обладательницам длинных волос и будут служить украшением не только во время торжеств, но и каждый день.

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Коса «Рыбий хвост»

Отличный вариант ежедневной прически. Достаточно заменить классическую косичку на этот вариант плетения и ежедневный образ заиграет новыми красками.

«Принцип плетения этой косы в том, чтобы у вас в руках всегда было две прядки и подхваты вы делали с края одной и другой пряди поочередно. Тут важно отслеживать, чтобы ваши руки машинально не начали плести классическую косу из трех прядок», — говорит Ксения.



Классическая коса, украшенная кожаным шнурком

Даже самую скучную косичку могут сделать более интересной аксессуары. Завяжите гладкий хвост и из его свободного края заплетите классическую косу из трех прядей. Зафиксируйте простой резинкой.

«Основание хвоста обмотайте кожаным шнурком так, чтобы у шнурка остались 2 одинаковых по длине свободных края. Затем, переплетая шнурок крест на крест, обвяжите всю косу до самого конца, а кончик, где крепиться резинка, обмотайте так же как основание», — советует специалист.



Такая коса смотрится очень эффектно.

Высокий хвост с оформленными прядями у лица

Это не тот классический скучный хвостик, а прическа, которая будет смотреться ярко даже на летней вечеринке. Завяжите высокий гладкий хвост. Для этого воспользуйтесь воском для волос и гребнем с очень мелкими зубчиками, чтоб добиться зеркальной гладкости.

«Но пряди у лица не собирайте в общий хвост, а оставьте свободными. После сбора высокого хвоста, вплетите в косу из передних прядей любую цветную ленту, шнурки или даже пряди из цветных искусственных волос», — рассказывает мастер.



Высокий гладкий пучок с концами в виде «веера»

Тренд последнего года.

«Соберите на макушке очень гладкий высокий пучок, но когда будете закручивать ту самую „гульку“ из волос, оставьте самые концы волос не убранными, а выпрямите их утюжком и разложите в виде веера в бок. Дополнительно зафиксируйте лаком», — акцентирует Ксения.



После этого можно нанести на этот «веер» жидкий блестящий глиттер и подсушить феном. Такая прическа замечательно будет смотреться с вечерним платьем на светском рауте и требует минимум других украшений.

Низкий гладкий пучок и тату на волосах

Главная прическа этого лета. Зачешите гладкий низкий хвост и соберите пучок.

«Добейтесь гладкости с помощью воска и гребешка с частыми зубцами. А на оставшуюся гладкую поверхность головы, нанесите переводные тату в виде бабочек или цветов. Можно использовать любые узоры, тут полный полет вашей фантазии», — делится мастер по прическам.



Вы будете центром любого мероприятия и все взгляды будут прикованы к вам.

Вот такие варианты причесок, помогут вам разнообразить вашу ежедневную рутину в укладках, подарят чувство новизны и утолят жажду экспериментов.