Раскрыта опасность популярной SPA-процедуры

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров предупредил об опасности популярной SPA-процедуры.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он заявил, что речь идёт о пилинге рыбками, который часто встречается на морских курортах.

По его словам, такая процедура чревата заражением различными инфекциями, в частности, золотистым стафилококком.

«Аквариумы и сами рыбки не стерильны, – пояснил доктор. – Они могут разносить инфекцию. Например, у людей с ранками или царапинами на коже очень высокий риск подхватить золотистый стафилококк».



В процессе размножения золотистые стафилококки, подчеркнул Сахаров, выделяют токсин, который накапливается и вызывает рвоту, диарею, а также боль в животе. Кроме того, стафилококковая инфекция может привести к заражению крови (сепсису).

«Если вы всё-таки решили попробовать эту сомнительную SPA-процедуру, обязательно посмотрите, нет ли у вас ранок или царапин. Уже после пилинга рыбками тщательно вымойте руки и ноги», – резюмировал кандидат медицинских наук.



Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Сахаров рассказал, чем можно заболеть во время отпуска на морских курортах.