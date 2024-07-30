Айза опубликовала фото топлес

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась снимком топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость запечатлена загорающей на пляже. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала на теле многочисленные татуировки.

© Соцсети

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом.

«Красотка», «Шикарная Айза», «Раз я с чудесной генетикой не могу выглядеть так же великолепно, прихожу к некоторым выводам. Восхищаюсь», «Ты в моих венах», «Невероятная», — высказывались они.



Ранее также Айза показала откровенные фото со словами «родилась с первым размером груди».