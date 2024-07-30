Кроссовки: какие в моде летом и осенью 2024 и с чем их носить

Ищете модные кроссовки, чтобы решительно шагнуть из лета, которое вот-вот закончится, в золотую осень? Вы пришли по адресу. Кажется, что мы только что перестали любоваться цветущими яблонями и сиренью, а скоро придется доставать из шкафа теплые вещи.

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«Когда дело доходит до выбора кроссовок, подходящих к вашему стилю, несложно найти тренд, который „говорит“ именно с вами. Здесь найдется что-то для каждого — будь то минималистичный классический стиль или преувеличенные пропорции, нейтральные тона или яркие цвета, ультраплоскости, платформы или даже пружины», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.



Мы собрали 6 модных стилей кроссовок, которые с удовольствием носят звезды.

Кроссовки в футбольном стиле

Любовь к футболу по всему миру заложила основу для все более влиятельной эстетики в индустрии моды. Футбольные майки внезапно стали предметом роскоши, носки до середины голени стали основным элементом гардероба, а кроссовки, которые когда-то были созданы для этого вида спорта, превратились в жемчужины нашей обувной полки.

«Как их носить? Исключительно со строгим плащом-тренчем и, чтобы снизить градус пафоса, с широкими джинсами — как Хейли Бибер», — объясняет Маша.



Классические кроссовки с полосками

Кайя Гербер, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер сделали эти кроссовки своими любимыми, и все остальные последовали их примеру. Впервые появившиеся на рынке в 50-х годах и изначально предназначенные для игры в мини-футбол, как нельзя лучше вписываются в популярный тренд blokecore и представляют собой вариант, не требующий риска.

«Хотя люди предпочитают классические белые и черные модели, есть и более яркие варианты, которые отлично подойдут для лета и осени — или для людей с сильным характером», — утверждает Маша.



Классика нулевых

А теперь давайте познакомимся с ретрокором. Речь о модных кроссовках, вдохновленных прошлыми десятилетиями, которые сочетают в себе винтажные элементы с другими, более современными. Именно кроссовки на плоской подошве стали символом поп-культуры благодаря культовому образу Умы Турман в фильме «Убить Билла». Теперь новые интерпретации этих моделей с десятилетней историей возвращаются, чтобы порадовать любителей кроссовок.

Кроссовки Gorpcore

Что будет, если смешать уродливые кроссовки и нормальную обувь? Ответ: gorpcore. Это аббревиатура: Good Ol' Raisins and Peanuts (сленговое название для смеси орехов и сухофруктов, которую удобно брать с собой). Такое ироничное название было призвано отражать саму суть тренда: фокус на удобстве и функциональности. Новые одержимости уличным стилем вращаются вокруг ветровок, альпинистской одежды, аксессуаров на липучках, пуховиков и дождевиков, поэтому было лишь вопросом времени, когда это новое увлечение распространится и на обувь.

«На первый взгляд, это могут быть не самые красивые кроссовки в мире, но достаточно взглянуть на „теорию неправильной обуви“, чтобы понять, что они могут возвысить — и очень сильно — наш стиль. Если вы все еще сомневаетесь, спросите Эмили Ратаковски, которую видели разгуливающей в самых „горпкорных“ кроссовках», — предлагает Маша.



Цветные кроссовки

Кто бы еще их мог продемонстрировать, как не роскошная райская птица по имени Рианна? Обратите внимание, они обычно оснащены толстой мягкой подошвой размера XL, пошиты из материала ярких цветов.

«Носить их нужно ровно так же, как звезда — с яркими экзотическими шубами из синтетики, широченными штанами, огромным количеством цепочек и очками в пол-лица», — советует стилист.



Нормкор-кроссовки

А тут наоборот: модель, которая не хочет играть первую скрипку. Более того — кроссовки поражают своей скромностью и универсальностью и способны гармонично вписаться в любой наряд «нормального человека» — они одинаково хорошо смотрятся и с одеждой спортивного типа, и с деловым костюмом, и с платьем в пол или длины миди. Их уже носят такие знаменитости, как Эмили Ратаковски и Зендея — и вам никто не мешает сделать ровно так же!