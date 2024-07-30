Анна Семенович раскрыла, насколько похудела от «русского Оземпика»

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram, что похудела на 6,5 килограмма после начала применения "русского Оземпика" — Семавика.

Семенович отметила, что смогла достичь этих результатов за три месяца. Артистка рассказала, что прописанный ей препарат улучшил ее здоровье и состояние. Певица перестала отекать, переедать и начала высыпаться.

"Потому что те люди, у которых есть инсулинорезистентность, а у меня она есть, они часто чувствуют усталость, они не высыпаются, у них постоянное чувство голода, у меня так было. А Семавик это все нормализовал", — поделилась артистка.



Семенович уточнила, что препарат помогает конкретно ей. Она посоветовала людям с инсулинорезистентностью обратиться ко врачу и подобрать индивидуальное лечение. В апреле Семенович призналась, что принимала "модный препарат" Оземпик для похудения.

В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.