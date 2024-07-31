Эксперт перечислил правила выбора стрижек для женщин в возрасте

Сегодня 50 — это новые 30. Однако с возрастом меняется образ жизни, появляются новые цели и задачи, что естественно отражается на внешнем облике. Одежда, макияж и прическа должны гармонично соответствовать этапам жизни. Правильно подобранная стрижка способна подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки и подарить уверенность в себе. Об основных правилах выбора стрижек для женщин в 50+ «Вечерняя Москва» узнала у бьюти-блогера Рии Горбуновой.

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Седина

По мнению специалиста, как реагировать на появление седины — дело индивидуальное и сегодня существует множество способов справиться с этим естественным изменением.

"Для многих женщин закрашивание седых волос является привычным способом поддержания молодого и ухоженного внешнего вида. Современные краски и техники окрашивания предлагают широкий выбор оттенков, которые могут идеально подходить к вашему цветотипу и подчеркивать естественную красоту", — отметила Горбунова.



При выборе этого пути важно учитывать следующие моменты:

Регулярность окрашивания: седина отрастает довольно быстро, и чтобы поддерживать ровный цвет, необходимо окрашивать волосы примерно раз в 4–6 недель;

Качество краски: использование качественных продуктов и обращение к профессионалу поможет избежать повреждения волос и сохранить их здоровье;

Выбор оттенка: лучше выбирать оттенки, близкие к вашему натуральному цвету волос, чтобы не было резкого контраста с отрастающими корнями.

При этом все больше женщин выбирают сохранение своей седины, воспринимая ее как символ мудрости и зрелости. Натуральные седые волосы могут выглядеть стильно и элегантно, если за ними правильно ухаживать, считает бьюти-эксперт.

Структура и состояние волос

С возрастом волосы могут изменяться — становиться тонкими, сухими или ломкими, предупредила эксперт. Эти изменения требуют внимательного подхода к выбору стрижки, которая будет не только красивой, но и практичной в уходе.

Если у вас тонкие волосы, важно выбирать стрижки, которые создают объем и текстуру. Это могут быть слоистые стрижки, боб с градуировкой или пикси. Добавление легких волн или мягких локонов также может визуально увеличить объем;

Для густых волос подойдут стрижки, которые убирают излишнюю массу и облегчают укладку. Это могут быть каскадные стрижки или градуированные каре, которые сохранят объем, но уберут лишнюю тяжесть;

Кудрявые волосы требуют особого внимания при выборе стрижки. Важно, чтобы стрижка учитывала естественный завиток и позволяла легко укладывать волосы. Подходящими вариантами могут быть слоистые стрижки средней длины или короткие кудрявые пикси;

Если волосы стали сухими и ломкими, стоит обратить внимание на стрижки, которые минимизируют необходимость частой укладки и теплового воздействия. Мягкие слоистые стрижки или аккуратное каре помогут сохранить здоровье волос и облегчить их уход.

Форма лица

Форма лица играет важную роль при выборе стрижки, которая подчеркнет достоинства и скроет возможные недостатки, заверила Горбунова.

Овальное лицо считается универсальной формой, которой подходят практически любые стрижки. Можно экспериментировать с различными стилями и длиной — от коротких пикси до длинных слоистых стрижек;

Круглое лицо: чтобы визуально удлинить лицо и придать ему более четкие контуры, рекомендуется выбирать стрижки с объемом на макушке и длиной ниже подбородка. Это могут быть удлиненные боб, градуированные стрижки или каскады;

Квадратное лицо: для смягчения угловатых черт лица подойдут стрижки с мягкими линиями и объемом у корней. Можно рассмотреть длинные слоистые стрижки, боковые челки или каре с мягкими контурами;

Треугольное лицо: для уравновешивания широкого лба и узкого подбородка подойдут стрижки, добавляющие объем в нижней части лица. Хорошо смотрятся боб, каскад или стрижки с челкой на одну сторону;

Продолговатое лицо: чтобы визуально укоротить лицо, рекомендуется выбирать стрижки с горизонтальными линиями и объемом по бокам. Подходящими вариантами могут быть каре, боб или средние слоистые стрижки.

Коррекция возрастных изменений

По словам эксперта, с возрастом лицо может терять объем, появляются морщины и изменения овала. Правильно подобранная стрижка поможет скорректировать эти изменения и придать лицу более свежий и молодой вид.

Поднятие линии волос: стрижки с объемом на макушке и короткими боками могут визуально подтянуть лицо и создать эффект лифтинга. Это могут быть пикси, боб с градуировкой или слоистые стрижки;

Мягкие слои и текстура: слоистые стрижки добавляют объем и движение, что помогает скрыть морщины и отвлечь внимание от возрастных изменений. Каскадные стрижки или градуированные каре отлично справляются с этой задачей;

Челка: это отличный способ скрыть морщины на лбу и создать более молодой образ. Важно выбирать челку, которая гармонично вписывается в общий образ — это может быть прямая, косая или рваная челка.

Длина волос

Выбор длины волос — один из ключевых аспектов при создании образа, считает Горбунова:

"Длина волос должна соответствовать не только вашему стилю и предпочтениям, но и образу жизни, состоянию волос и форме лица."



Короткие стрижки, такие как пикси или короткий боб, отлично подходят для активных женщин, которые ценят простоту в уходе. Эти стрижки придают свежесть и молодость образу, легко укладываются и позволяют экспериментировать с текстурой и стилем. Они также подходят для женщин с тонкими волосами, так как создают объем и густоту;

Средняя длина волос — это универсальный вариант, который предоставляет множество возможностей для укладки. Стрижки средней длины, такие как каре, лоб (удлиненный боб) или каскад, подходят для большинства типов волос и форм лица. Они позволяют создать стильные прически для повседневных и торжественных случаев, сохраняя при этом легкость в уходе;

Длинные волосы могут выглядеть элегантно и женственно, но требуют больше внимания и ухода. Если у вас здоровые и густые волосы, можно рассмотреть длинные слоистые стрижки, которые добавят движения и объема. Важно помнить, что длинные волосы могут утяжелять образ, поэтому стоит выбирать стрижки, которые сохраняют легкость и свежесть.