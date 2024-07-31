Модель Паулина Поризкова поделилась откровенными кадрами с фотосессии

Популярная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова порадовала своих поклонников откровенным фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимке видно, как писатель и сценарист Джефф Гринштейн фотографирует обнаженную возлюбленную, которая стоит перед зеркалом, прикрывая рукой и ногой интимные места.

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В посте Паулина рассказала о том, как она начала принимать свою сексуальность в 59 лет и узнала, что с возрастом секс может стать только лучше.

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Ранее американская модель Амелия Грей Хэмлин поучаствовала в топлес-фотосессии для корейской версии журнала W. Снимки с полуобнаженной девушкой издание опубликовало на своей странице в Instagram.

Также в Омске вебкам-модель Александра Марчук выдвинулась в депутаты горсовета. Но из 125 необходимых подписей ей удалось собрать только 35. Марчук заявила, что политика сейчас «считается столь же неприличным занятием, как и вебкам», поэтому люди не ставили свои подписи.

До этого сообщалось, что сервис подписки для взрослых OnlyFans хотят засудить за обман пользователей сайта. По данным СМИ, к площадке уже подано два иска, один из которых на $5 млн (более 431,6 млн рублей).