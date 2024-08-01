Безопасна ли для здоровья краска для волос

По словам Джошуа Г. Коэна, доктора медицинских наук, гинеколога-онколога в округе Ориндж в городе Ирвайн, Калифорния, не все краски для волос одинаковы. Некоторые из них могут содержать тысячи разных химикатов.

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Научные данные о возможном вреде краски для волос не являются однозначными. Но поскольку эти средства пользуются популярностью, важно знать о любых потенциальных рисках.

Существует несколько вариантов красителей в красках. Самый щадящий вариант — это временные краски. Они обычно смываются уже спустя одно-два мытья головы.

Полуперманентные красители в некоторой степени проникают в стержень волоса. Остаются на волосах они до 5−10 раз мытья головы.

Наиболее долговечный вариант — перманентные краски. Эти красители работают путем объединения бесцветных ароматических аминов, таких как парафенилендиамин (PPD) и фенолов с перекисью водорода. Более тёмные оттенки часто содержат больше этих веществ, особенно ароматических аминов, связанных с проблемами со здоровьем.

У некоторых людей из-за краски для волос может возникнуть аллергическая реакция или раздражение кожи. Кожные реакции способны вызвать аммиак, сульфаты, парабены, отдушки и формальдегид.

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Помимо этого, если краска попадёт случайно в глаза, то может возникнуть раздражение. Пары от таких красок способны вызвать затруднение дыхания.

Сейчас также нет достаточных научных доказательств того, что химические вещества в современных красках для волос вызывают рак у людей, которые красят волосы.

Но безопасно ли красить волосы во время беременности? Исследования на животных показали, что краски для волос связаны с повышенным риском возникновения серьёзных врождённых дефектов. Особенно вредны определённые химические вещества: эндокринные разрушители (EDC). Они связаны с бесплодием и проблемами во время беременности, могут влиять на функционирование репродуктивной системы, мозга и метаболизма.