Mash: врачи обнаружили у актрисы Светличной опухоль мозга

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, врачи якобы обнаружили новообразование у актрисы в лобной доле мозга. Авторы публикации утверждают, что находящаяся в психоневрологической клинике Светличная практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, у нее появились проблемы с речью и мышлением. Источники также сообщили, что актриса иногда не может двигаться без посторонней помощи и большую часть времени проводит в кровати. Кроме того, инсайдеры рассказали о вспышках агрессии у звезды - она якобы кусала медсестру. Предположительно, опухоль может влиять на когнитивные функции, однако возраст пациентки может помешать операции. Врачи сделали биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований. Светлане Светличной 84 года. Она известна по ролям в фильмах "17 мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя". Недавно Mash заявил, что у Светличной нашли новообразование под челюстью. Отмечалось, что ее направили к онкологу, чтобы назначить гистологию и подобрать план лечения. Невестка актрисы опровергла эту информацию.