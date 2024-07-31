«Мисс Вселенная» Оксана Федорова снялась в купальнике на сапе

Российская актриса, телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова снялась в купальнике на доске для сап-серфинга. Звезда позировала во время прогулки по каньону в Сочи и поделилась кадрами в личном блоге.

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«Наедине с природой. Вчера мы отправились в увлекательное путешествие на сап-досках в каньон в Хосте. Сказать, что это было что-то необычное, ничего не сказать. Если вы уже все видели в Сочи и хотите что-то необычное, то вам точно сюда», — отметила артистка.



Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях:

«Горячо и прекрасно», «Красота», «Очень живописный кадр», «Огонь», «Вы прекрасны», «Роскошный вид».



Звезда признавалась в интервью для YouTube-шоу «Не принято обсуждать», что в целом довольна своей внешностью, но в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих гибких ног и осанки. По словам телеведущей, с этим ей удалось справиться благодаря занятиям танцами и пением.

«Мисс Вселенная» в 2011 году вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым. В 2012 году Федорова впервые стала матерью, родив мальчика Федора, а в 2013 году у звезды появилась дочь Елизавета. Также от предыдущих отношений у супруга телеведущей есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.