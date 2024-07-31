Топ-визажист рассказал, как подобрать прическу, исходя из формы лица

В современным мире такое огромное разнообразие стрижек, техник окрашивания и бесконечный модельный ряд причесок, которые женщины могут выбрать для завершения своего идеального образа. Но в этом разнообразии также очень легко потеряться. Ксения Бохо, мастер по прическам и топ-визажист, уверена, что каждая женщина хоть раз задавалась вопросом: а какая прическа подойдет именно ей?

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Не последнее влияние на выбор, оказывают анатомические особенности, в частности, форма лица. Ксения рассказала WomanHit, на что стоит обратить внимание, если вы обладаете тем или иным типом внешности.

Овал

«Если вы обладательница этой формы лица, то хочу вас поздравить: вы можете позволить себе абсолютно любые эксперименты с прической», — подчеркивает мастер.



Именно на таком типе лица все будет смотреться максимально выигрышно.

Вытянутый или удлиненный овал

Тут обладательницам повезло чуть меньше. При такой форме лица, следует избегать очень высоких причесок, так как это визуально дополнительно удлинит его, и оно будет выглядеть непропорционально.

«Отдайте предпочтение низким прическам и укладкам на один бок», — советует Ксения.



Круг

Тут следует отказаться от гладких причесок, а ровный пробор по центру слегка сместить вбок — это добавит образу равномерности.

«Также не стоит делать так, чтобы каскадные пряди у лица обрамляли его по форме. Тут как раз будет лучше накрутить их на плойку или утюжок по направлению от лица», — говорит эксперт.



Квадрат

В этом случае, в отличие от предыдущего, очень уместно будут смотреться каскадные пряди у лица, но уже не подкрученные в противоположном направлении, а вытянутые и подкрученные вовнутрь, чуть ниже линии нижней челюсти.

«Красиво будут смотреться также объемные высокие и средние пучки», — рассказывает Ксения.



Треугольная или сердцевидная форма лица

Тут отлично подойдут прически, с так называемой, челкой-шторкой, что визуально сделает высокий лоб чуть меньше.

«При укладке такой челки, сначала соедините ее чуть к центру лица с двух сторон, а нижнюю ее часть накрутите от лица», — советует мастер по прическам.



Миниатюрные черты

«Если вы обладательница маленьких пропорций не только на лице, но и в теле, то однозначно следует избегать чрезмерных начесов в прическе и очень объемных локонов», — говорит эксперт.



Это создает на миниатюрных девушках эффект «гривы» или, как это принято называть в народе, «второй головы», когда прическа на голове смотрится очень непропорционально.