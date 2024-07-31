Топ-модель Ирина Шарипова поделилась откровенными кадрами из Греции

Российская топ-модель, бывшая «Мисс Татарстан» и «вице-мисс Россия» Ирина Шарипова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис манекенщицы Елены Перминовой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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32-летнюю знаменитость запечатлели на яхте во время поездки в Грецию. Она позировала на борту, лежа на животе на полотенце. При этом бывшая королева красоты позировала с обнаженной грудью и в черных стрингах, которые оголяли ее ягодицы. В то же время манекенщица уложила волосы в тугой пучок и надела солнцезащитные очки.

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«Когда твоя подруга супергорячая», — указала автор поста в подписи к фото.



Ранее в июле 37-летняя Елена Перминова также снялась в бикини на этой яхте.