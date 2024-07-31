Супермодель Джиджи Хадид опубликовала фото со съемок

Супермодель Джиджи Хадид стала лицом коллаборации Dilara Fındıkoğlu и Heaven by Marc Jacobs. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров 29-летняя Джиджи Хадид была запечатлена в розовом топе с принтом, который дополнила темно-серая микро-юбка. Супермодель также надела черные чулки и сапоги на платформе. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками, розовыми губами и румянами, а стилисты — небрежную укладку.

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В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

Недавно инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что родственники Джиджи Хадид не против того, чтобы она вышла замуж за Брэдли Купера. По словам источника, кандидатуру актера одобрила и 3-летняя дочь супермодели Хай.