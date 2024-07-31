Косметолог рассказал о кислотах в средствах для ухода за кожей

Мы давно перестали покупать кремы и сыворотки, ориентируясь на рекламу и мнение подружек — сперва мы читаем состав и интересуемся исследованиями. Да и сами бьюти-средства чаще напоминают серьезную научную разработку, чем просто «бабушкин рецепт» в красивой баночке. Кислоты занимают все более важное место в уходе за кожей — давайте вместе разберемся в том, какими они бывают и зачем нужны.

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Феруловая кислота

Для чего: борьба со свободными радикалами, пигментацией, антивозрастной уход, эксфолиация.

«Феруловая кислота — мощный растительный антиоксидант, защищающий клеточные мембраны и обладающий омолаживающим, осветляющим и солнцезащитным эффектами. Она усиливает действие других антиоксидантов, поэтому ее часто добавляют в антивозрастные средства», — рассказывает косметолог Ирина Созинова.



Альфа-липоевая кислота

Для чего: та же борьба со свободными радикалами (что поделать, они повсюду!), восстановление естественного коллагена, антивозрастной уход.

«Альфа-липоевая кислота нейтрализует свободные радикалы и предотвращает гликацию — процесс, который приводит к деформации коллагена и эластина. Она работает как в водной, так и в жирной среде, что делает ее очень популярной в косметических средствах», — объясняет Ирина.



Гиалуроновая кислота

Для чего: интенсивное увлажнение, антивозрастной уход. Гиалуроновая кислота притягивает и удерживает воду в дерме, увлажняя кожу и делая ее более гладкой и сияющей.

«Она помогает уменьшить мелкие морщинки и улучшить текстуру кожи, а волосы делает крепче и эластичнее, если речь идет об уходовой косметике для волос», — говорит Ирина.



AHA и BHA кислоты

Различие: AHA (альфа-гидроксикислоты) водорастворимы и работают на поверхности кожи, тогда как BHA (бета-гидроксикислоты) жирорастворимы и проникают глубже в поры. Соответственно, искать их нужно в средствах с соответствующими структурами и формулами, первые больше подходят для сухой и зрелой кожи, вторые — для склонной к жирности, воспалениям, высыпаниям. Но в некоторых случаях производители сочетают оба типа кислот — например, в кремах.

AHA кислоты

Их добывают из фруктов (фруктовые кислоты), молочной сыворотки (молочная кислота), сахарного тростника (гликолевая кислота) или искусственно создают в лаборатории.

Полный список: гликолевая, молочная, яблочная, лимонная, винная. Они отшелушивают верхние слои кожи, стимулируют производство коллагена и обладают антивозрастным и увлажняющим эффектом. А еще — устраняют проблемы с гиперпигментацией.

BHA кислоты

Самая известная из них — салициловая кислота. Ее впервые получили из коры ивы аж в конце в XIX века. Многие, кто сталкивался с акне в подростковом возрасте, знакомы с её чудодейственными свойствами.

«BHA (бета-гидроксикислоты), к которым относится салициловая кислота, особенно эффективны для жирной и проблемной кожи благодаря способности растворять жиры. Эти кислоты легко проникают в поры, очищают их от себума, черных точек и омертвевших клеток эпидермиса. Они также борются с бактериями, вызывающими прыщи», — утверждает Ирина.



PHA-кислоты (полигидроксильные)

Они считаются самыми безопасными. Если у вас чувствительная, склонная к аллергии и раздражениям кожа, то лучше начать знакомство с кислотами именно с них. К PHA-кислотам принято относить лактобионовую кислоту и глюконолактон. Они обладают омолаживающим эффектом, эффективно борются с неровностями кожи и с последствиями лечения акне, являются природными антиоксидантами, хорошо увлажняют и осветляют кожу, стимулируют выработку коллагена и эластина, помогают при воспалительных заболеваниях кожи.