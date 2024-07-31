Экс-«Вице-мисс Россия» опубликовала фото на яхте в Греции

Бывшая экс-«Вице-мисс Россия» и «Мисс Татарстан» модель Ирина Шарипова снялась на яхте в Греции. Снимком поделилась ее подруга Лена Перминова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Топ-модель Ирина Шарипова позировала топлес и в крошечных стрингах на палубе яхты. Она также уложила волосы в низкий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками. Вместе с моделью Леной Перминовой она отправилась в семидневный круиз по Греции.

«Когда твоя подруга супергорячая», — написала Перминова.



Позже Ирина Шарипова опубликовала фото без одежды в личном блоге.

© соцсети

В 2010 году Ирина Шарипова прошла кастинг на конкурс «Мисс Татарстан», который впоследствии выиграла. В этом же году отправилась на конкурс «Мисс Россия», и стала на нем вице-мисс, по решению организаторов конкурса, была отправлена представлять Россию на конкурс «Мисс Мира 2010», проходивший в Китае. Тогда она вошла в топ-25 красивейших моделей. На международном подиуме дебютировала в 2012 году, в 2013 году появилась на обложке журнала Marie Claire. В сентябре 2014 года на неделе моды в Милане открыла показ бренда Dolce & Gabbana.

Ранее Ксения Бородина снялась в объятиях незнакомца на яхте.