Красота на кончиках пальцев: как изменить форму ногтей дома

Для многих женщин форма ногтей имеет важное значение. Круглая форма ногтей может казаться менее элегантной или менее стильной по сравнению с овальной или миндалевидной. Но не все знают, что можно самостоятельно, без помощи профессионального маникюра, изменить форму ногтей. В этой статье мы расскажем, как это сделать пошагово.

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Шаг 1: Подготовка ногтей

Перед началом процесса важно подготовить ногти:

Очистка ногтей: Вымойте руки и ногти, удалите старый лак.

Замачивание: Замочите ногти в теплой воде на 5-10 минут, чтобы размягчить кутикулу и ногтевую пластину.

Шаг 2: Уход за кутикулой

Правильный уход за кутикулой поможет визуально удлинить ногтевую пластину:

Увлажнение кутикулы: Нанесите масло или крем для кутикулы.

Отодвигание кутикулы: С помощью апельсиновой палочки или пушера мягко отодвиньте кутикулу назад.

Шаг 3: Начало подпиливания

Выбор правильной пилочки и техники подпиливания:

Выбор пилочки: Используйте стеклянную или керамическую пилочку.

Определение формы: Решите, какую форму вы хотите – овальную или миндалевидную.

Шаг 4: Подпиливание боковых сторон

Постепенно изменяйте форму ногтей:

Боковые стороны: Начните с подпиливания боковых сторон ногтя, держа пилочку под углом примерно 45 градусов к ногтю. Пилите в одном направлении, чтобы предотвратить расслоение.

Угол наклона: Пилите до тех пор, пока боковые стороны не станут более прямыми, но избегайте слишком узкого подпиливания, чтобы ногти оставались прочными.

Шаг 5: Формирование кончика

Переходите к кончику ногтя:

Круглое подпиливание: Переходите к кончику ногтя, придавая ему мягко овальную или миндалевидную форму. Для миндалевидной формы делайте кончик ногтя более узким, с плавным переходом от боковых сторон к центру.

Сглаживание углов: Плавно соедините боковые стороны с кончиком, чтобы форма была симметричной.

Шаг 6: Проверка и корректировка

Проверяйте и корректируйте форму:

Проверка формы: Проверьте форму ногтей с разных ракурсов, чтобы убедиться, что они симметричные.

Корректировка: При необходимости скорректируйте форму, уделяя внимание мелким деталям.

Шаг 7: Укрепление и защита

Защитите и укрепите ногти:

Укрепляющий лак: Нанесите укрепляющий базовый слой для защиты ногтей.

Завершение маникюра: Покройте ногти выбранным лаком и завершающим покрытием.

Регулярный уход

Для того, чтобы добавиться вытянутой формы ногтей, а затем поддерживать ее, важен регулярный уход:

Подпиливание раз в неделю: Регулярно корректируйте форму ногтей, чтобы поддерживать вытянутую форму.

Увлажнение: Регулярно увлажняйте ногти и кутикулу маслами и кремами.

Изменение формы ногтей из круглой в вытянутую возможно и в домашних условиях. Следуя этим шагам, вы сможете добиться желаемого результата без посещения салона. Важно помнить о регулярном уходе и терпении, чтобы ваши ногти оставались здоровыми и красивыми.