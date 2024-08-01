Какой цвет помады больше всего привлекает мужчин

Россиянкам назвали привлекающий мужчин на свидании цвет помады
Стилистка Алина Макк назвала россиянкам привлекающий внимание мужчин на свидании цвет помады. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».
По словам специалистки, заинтересовать спутника в данном случае поможет указанное косметическое средство красного оттенка. При этом необходимо подобрать подходящий собственной внешности тон. В то же время можно также надеть лодочки аналогичного цвета.
Кроме того, эксперт порекомендовала подчеркнуть шею, ключицы и челюстную зону посредством цепочки с кулоном и красивых серег.
В июне стилистка Ольга Ким посоветовала россиянкам надеть на первое свидание «платье доярки».