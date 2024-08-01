Какой цвет помады больше всего привлекает мужчин

Стилистка Алина Макк назвала россиянкам привлекающий внимание мужчин на свидании цвет помады. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

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По словам специалистки, заинтересовать спутника в данном случае поможет указанное косметическое средство красного оттенка. При этом необходимо подобрать подходящий собственной внешности тон. В то же время можно также надеть лодочки аналогичного цвета.

Кроме того, эксперт порекомендовала подчеркнуть шею, ключицы и челюстную зону посредством цепочки с кулоном и красивых серег.

В июне стилистка Ольга Ким посоветовала россиянкам надеть на первое свидание «платье доярки».