Жена Александра Цекало вышла на публику в прозрачном топе

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин вышла на публику в прозрачном топе без белья. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Художница Дарина Эрвин предпочла прозрачный облегающий топ без нижнего белья и короткие шорты. Подписчики в личном блоге сравнили ее наряд с образом жены Канье Уэста Бьянки Цензори. По их мнению, она стала копировать скандальную модель.

Недавно издание Daily Mail сообщило, что Бьянка Цензори снова оказалась в центре скандала из-за провокационного наряда. Согласно уголовному кодексу Калифорнии, жене Канье Уэста может грозить до одного года тюрьмы, штраф в $1000 и включение в реестр сексуальных преступников. Причиной стал недавний выход модели в прозрачном топе и боксерах без нижнего белья. Образ дополнила зеленая кепка и балетки.

Дарина Эрвин родилась в Казахстане. В юности она работала моделью в Корее, а затем переехала в США. Уже много лет знаменитость живет в Лос-Анджелесе и занимается живописью.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе и не любят публичности. В апреле 2023 года СМИ сообщили, что Цекало негативно отреагировал на просьбу поклонницы в магазине сделать совместное фото.

Ранее Бьянка Цензори в боди с глубоким декольте отправилась на ужин с Канье Уэстом.