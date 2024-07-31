Александр Рогов посоветовал носить футболки и кеды с леопардовым принтом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить вещи с леопардовым принтом. О том, как правильно это делать, он написал в своем Telegram-канале.

Александр Рогов объяснил, как «усмирить» леопарда в образе.

«Модная Заметка. Леопард в летних / и не только / образах всегда будет актуален! Самое главное научиться его усмирять! С этим отлично справятся привычные вещи в стиле casual! Футболки, кеды, рубашки…» — написал эксперт (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).



Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

На днях ведущий «Модного приговора» высмеял образ Леди Гаги. Александр Рогов опубликовал фото, на которых американская певица позировала в белом рваном платье с инопланетными элементами, а Катя IOWA — в синем комбинезоне с топом.

Ранее стилист Александр Рогов высказался о наряде Ольги Бузовой.