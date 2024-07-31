Голливудская актриса Блейк Лайвли объявила о запуске бренда косметики для волос Blake Brown. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам актрисы, на разработку линейки у нее ушло семь лет. Блейк Лайвли хотела создать бренд, который будет доступнее, чем те, что представлены в салонах красоты, но при этом такого же качества. При выборе аромата для продуктов она ориентировалась на свой парфюм. Продажи запустят 4 августа, а спустя сутки начнет работу их сайт.

В рекламном ролике актриса позировала в черной косухе на укороченный топ. Она также продемонстрировала густые распущенные волосы с объемом у корней.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы. Недавно стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Гослинг отказались от нянь.

Ранее Райан Рейнольдс раскрыл имя четвертого ребенка от Блейк Лайвли.