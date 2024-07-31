Деним – лучший друг девушек: шесть вариантов для осени 2024

На февральских подиумах почти все ведущие дизайнеры мира представили большое разнообразие моделей из денима – универсальной и практичной ткани. В их числе брюки-джинсы, куртки, шорты и юбки, которые уже нашли своих поклонников. Причём, как среди жителей больших мегаполисов и активных пользователей интернета, так и загородных обитателей, кому некогда заглядывать в монитор компьютера или на дисплей мобильного устройства. В этом обзоре рассмотрим особенности «джинсового» подхода в наступающем прохладном сезоне.

Заявленный в XIX в. как материал для мужчин, сейчас деним приобрёл надёжную прописку и в женском гардеробе. Несколько мировых брендов представили модели с завышенной талией и плиссированными юбками. А Schiaparelli, Christian Dior и Carolina Herrera повысили ставки, показав обновлённые костюмы с юбками-миди и строгими жакетами.

Любовь к мешковатым джинсам

Широкие брюки пребывают в тренде уже несколько сезонов, и осенью 2024-го, судя по всему, они никуда не уйдут. Brandon Maxwell, Chloé, Michael Kors, Dries Van Noten и многие другие показали лучшие образцы мешковатых джинсов, начиная от просто великоватых и заканчивая теми, куда помимо хозяйки может влезть ещё кто-то – например, маленький ребёнок или собака. Но это уже из разряда шутки.

Переход на тёмную сторону

На подиумах можно было увидеть джинсовую одежду в разных оттенках: насыщенного синего цвета, тёмно-серого и такого светлого, что он казался почти белым. Но, в целом, всем было ясно, что этой осенью индиго — цвет необработанной и нестиранной джинсовой ткани — захватит лидерство. Carolina Herrera, Versace и Victoria Beckham представили наряды «деним с денимом», выполненные исключительно в сине-чёрном цвете. Тогда как в Tory Burch выстроили образ вокруг только одной вещи из денима, чтобы произвести впечатление, джинсовой куртки на молнии в обтяжку глубокого тёмно-синего цвета.

Тонкие и облегающие

А вот, и джинсы-скинни, которые не показывались на широкой арене несколько сезонов, уступив место своим более просторным собратьям. Тем не менее, модель, напоминающая леггинсы или по-нынешнему джеггинсы, была замечена, например, у Miu Miu в сочетании с шубами из искусственного меха. Bally и Balenciaga предложили заправить их в сапоги до колен – главный обувной тренд осени 2024.

Микс тканей

Зачем ограничиваться только одним видом текстиля, если можно объединить несколько видов в искусное, сшитое из лоскутов творение? По крайней мере, именно этот вопрос задавали Fendi, Stella McCartney, Chloé и Max Mara в своих коллекциях, где были представлены двухцветные джинсовые платья, гибриды джинсов и замшевых курток, а также брюки с «многократно перестиранной» фактурой.

Брюки для вечеринок

Есть повод открыть шампанское, ради таких брюк стоит устроить вечеринку. Деним с напылением «металлик» в золоте и серебре использовал в моделях Ralph Lauren, в Undercover обошлись бахромой с металлизированными кисточками, а в Stella McCartney и Versace - серебристыми блёстками по всей поверхности вещей.