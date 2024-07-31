Какую джинсовую юбку выбрать: семь вариантов

Джинсовой юбкой стоит обзавестись каждой девушке. И дело не только в трендах: такая вещь уместна в любую погоду, в любой сезон и для любого случая. Разбираемся, какие модели сейчас в моде.

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Макси

Судя по модным показам, макси как будто бы позволили миди опередить себя. Если так, то всего лишь на маленький шажок. Поэтому продолжаем с удовольствием носить юбки в пол, играя силуэтами (берите посвободнее), и цветами (серый все еще актуален, особенно в гранж-стилистике).

А-силуэт

Вдоволь наигравшись c оверсайзом и нарочитой сексуальностью, дизайнеры решили обратиться к золотой середине и вспомнить элегантную женственность 50-60-х годов прошлого века. На повестке — А-силуэт, который актуален и в мини, и в миди. В качестве альтернативы сдержанным позициям — клинья или плиссе.

Со складками

Низкая посадка, широкий пояс, широкие складки — такая модель отсылает нас к нулевым, а потому и носим ее так, как было модно в те годы. То есть не только самостоятельно, но и поверх джинсов в тон. А чтобы образ выглядел утонченнее, дополнить его стоит узконосыми лодочками.

Карандаш

Та самая вещь, которую стоит купить на распродаже, ибо карандаш в длине миди останется с нами надолго. Способов прочтения множество: разрез спереди или сзади, на запахе с пуговицами. Впрочем, если вам нужен действительно долгоиграющий предмет гардероба, то выбираем самый лаконичный вариант.

Мини

Вы, безусловно, вольны отдавать предпочтение базовым мини, которые легко вписать в любой образ. Но почему бы не обратить внимание на сложный крой, потертости и разрывы? В любом случае советуем ставить в пару к короткой юбке брутальные сапоги-казаки.

Расклешенная

Облегает фигуру в области бедер и расширяется в районе колен — крой наподобие годе красиво подчеркивает изгибы женского тела. Наиболее сексуально такое поясное изделие смотрится в длине макси. Стилизовать его можно как с укороченным верхом, сделав акцент на талии, так и с удлиненными моделями до середины бедер.

Асимметрия

Если нарушать правила в этом году, то определенно те, что касаются симметрии. И если подобные юбки из легких тканей смотрятся довольно нарядно, то деним подойдет на каждый день. Особенно универсальны в этом плане изделия со скошенным краем: и оригинально, и не лишено строгости.