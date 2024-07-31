Как правильно носить прозрачную одежду

Стилистка Селена Сафарова раскрыла россиянкам способы носить прозрачную одежду. Ее комментарий публикует «Москва 24».

В первую очередь эксперт посоветовала в данном случае соблюдать баланс открытых и закрытых участков тела.

«Если мы оголяем ноги, то грудь и руки обязательно должны быть закрыты», — пояснила собеседница издания.



В то же время следует сочетать в наряде объемные и облегающие вещи и предметы гардероба контрастных фактур. Например, можно скомбинировать прозрачное кружевное платье и объемный жакет из гладкой ткани.

«Самые модные оценят более сложную стилизацию, когда поверх драных джинсов надевают кружевную юбку с воланами», — добавила специалистка.



Ранее стилист Николай Овечкин раскритиковал российских мужчин из-за размера шортов в спортзале.