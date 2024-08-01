Хирург предположила, в чем секрет помолодевшей Пугачевой

У певицы Аллы Пугачевой могла измениться внешность из-за приема препаратов для диабетиков, считает пластический хирург, челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог Юлия Оконская. Как она отметила в беседе со «Страстями», благодаря лекарству Пугачева худеет, однако ее кожа не успевает подстроиться под изменения.

Хирург предположила, что, помимо круговых подтяжек лица, о которых говорила сама Пугачева, она могла делать липосакцию и блефаропластику. Однако на недавних фотографиях заметно, что она еще и сбросила вес, сказала Оконская.

Но при этом кожа не успела подстроиться под перемены, потому на лице видны провисания в зоне щек и нижней челюсти (вполне заметные брыли). Такой эффект часто дают известные препараты для диабетиков, на которых сегодня худеют многие артисты, — объяснила Оконская.



Врач отметила, что Пугачева в жизни отличается от себя на фотографиях, поскольку она выкладывает отретушированные кадры. Также выглядеть моложе ей помогает макияж.

Достаточно нанести плотный макияж, который скроет все недостатки возрастного лица, — и готово, соцсети завалены снимками помолодевшей Аллы Борисовны. А широкоугольные объективы всех смартфонов делают лицо и тело уже, вытягивая их в длину, — заключила хирург.



Ранее Алла Пугачева заявила, что не вернется на сцену, пока «где-то что-то стреляет». Примадонна подчеркнула, что выступит перед поклонниками, когда у нее будет желание и вдохновение.