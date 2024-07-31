В соцсетях высмеяли новый образ Ивлеевой

Блогершу Настю Ивлееву высмеяли за короткие волосы. Новыми снимками образа она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой Ивлеева позировала в белой футболке, отказавшись от макияжа и укладки. Волосы она не укладывала, показав, как они выглядят растрепанными. На губы она нанесла масло. Однако поклонники не оценили имидж блогерши, о чем написали в комментариях.

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«Рапунцель после стрижки», «Как дела с налоговой? Даже волосы продала?», «Выглядите странно», «Когда вернется настоящая Ивлеева?» — написали они.



Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в мероприятии.

20 мая Анастасия Ивлеева вернулась к ведению Instagram после скандальной вечеринки. Блогерша опубликовала новые фото и видео — в частности, со своим доберманом Юрой и с процедурой дренажного массажа. Позже телеведущая стала делиться снимками с тренировок. Так, например, 26 мая Ивлеева снялась в коричневом спортивном топе и легинсах в зале.

На днях блогерша показала, как выглядит ее фигура после занятий спортом. Телеведущая снялась в облегающем платье, дополнив его сумкой Prada на плечо с золотистой фурнитурой. Знаменитость также распустила волосы и сделала естественный макияж.

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