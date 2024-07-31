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Кристина Орбакайте вышла на сцену в сетчатых колготках и мини-платье с прозрачной тканью

Кристина Орбакайте показала, насколько красиво может выглядеть в свои 53 года.

Кристина Орбакайте вышла на сцену в мини-платье
© РИА Новости

Артистка вышла на сцену во время очередного выступления и привлекла внимание внешним видом.

Для того, чтобы покорить публику, Кристина сделала акцент на своих стройных ногах и надела сетчатые колготки.

© соцсети

Нарядом для выступления она предпочла мини-платье темного оттенка с полупрозрачной основой.

«Шоу должно продолжаться», - подписала фотографии Орбакайте.

Тем временем на сына певицы Никиту Преснякова подали в суд из-за долгов по коммунальным платежам.

Тренды
Никита Пресняков
Кристина Орбакайте