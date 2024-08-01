Бренд Moschino раскритиковали в сети из-за фото манекенщика без трусов

Итальянский бренд Moschino раскритиковали в сети из-за откровенного фото модели. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке манекенщик Томас Пизински позировал в облегающем желтом свитере на поляне на фоне деревьев. При этом на мужчине отсутствовали брюки и трусы, однако область паха оказалась прикрыта стикером.

Подписчики оценили кадр в комментариях.

«Зачем вы это выкладываете? Отписка», «Штанов не оказалось в наличии?», «Отпишусь. Нецивилизованный бренд», «Как животные», — возмутились юзеры.



В марте реклама итальянского бренда одежды Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети.