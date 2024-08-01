Tennis core: что за стиль и как стал популярным

Достаем из закромов косметику с влажными текстурами, смотрим «Претендентов» и разбираемся в тонкостях нового «кора» — tennis core.

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Сегодня все вновь заговорили о теннисе благодаря мелодраме «Претенденты» с Зендеей в главной роли. В промотуре актриса носила туфли Loewe с теннисными мячиками вместо шпильки и высокую тугую косу с белой лентой — оммаж знаковому образу теннисистки Анны Курниковой.

Белые теннисные туфли и короткие плиссированные юбки как на показах Miu Miu и Сasablanca лучше всего смотрятся на фоне легкого загара, который легко имитировать с помощью бронзирующих средств.

Макияж королевы корта

Его можно охарактеризовать как минималистичный, но стойкий. Эффекта «своя кожа, но лучше» можно добиться с помощью жидкого хайлайтера и кремовых румян. В качестве основы обязательно используйте праймер — в процессе игры макияж не должен уплыть вместе с возможным потерянным сетом. Не забудьте про крем или спрей с SPF фактором — без должной защиты длительное пребывание на солнце чревато пигментацией. Что касается стайлинга волос, то здесь традиционны конский хвост или тугая коса. Также пригодятся ободки-­пружинки, как на показах Givenchy, Helmut Lang и Maryling, и мягкие широкие повязки, как на шоу Prada.