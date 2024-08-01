На чем нельзя экономить до и после пластической операции

При проведении пластической операции нельзя экономить на анестезии и реабилитации, заявил пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с NEWS.ru. Он также призвал изучить информацию о клинике, услугами которой предстоит воспользоваться. По его словам, репутация клиники — это гарантия соблюдения стандартов безопасности, профессионализма хирургов и качественного сервиса.

© Unsplash

Дешевая анестезия может быть не такой качественной, что чревато рисками, особенно для людей с хроническими заболеваниями или склонностью к аллергическим реакциям. Также некачественная анестезия может привести к неприятным осложнениям после операции. При этом не стоит забывать, что экономия на послеоперационном наблюдении, лекарственных препаратах и процедурах может негативно отразиться на скорости заживления и конечном результате, — заявил хирург.



Алексанян также добавил, что квалификация и опыт работы хирурга автоматически поднимают сумму чека за операцию, но при этом сводят риски к нулю и становятся залогом успешного результата. Кроме того, в пластической хирургии используются имплантаты, нити, шовный материал и другие, качество которых напрямую влияет на конечный результат и долговечность операции.

Дешевые аналоги могут быть менее совместимыми с организмом, быстрее изнашиваться, вызывать воспаления и даже деформацию тканей, — резюмировал он.



Ранее российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня рассказала о последствиях пластической операции у ее матери. Женщина делала подтяжку лица. Телеведущая не уточнила, что произошло, однако последствия она назвала «немного страшными» и добавила, что остается только ждать. Телеведущая отправляла 68-летнюю маму на эту операцию в Дубай.