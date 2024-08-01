Раскрыто самое популярное украшение у россиян

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK Shopping провел исследование, в ходе которого раскрыл самое популярное украшение у россиян. Соответствующий материал поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 1 августа.

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Выяснилось, что более половины участников опроса предпочитают ювелирные изделия бренда Pandora. Так, первым в рейтинге (14,9 процента) стало кольцо в коллаборации с известным сериалом «Игра престолов». Помимо этого, жители страны часто приобретают серебряную подвеску (9,8 процента), а также серьги из стерлингового серебра (8,6) Tiffany & Co.

По данным сервиса, популярностью пользуются кольца (34,5 процента), серьги (25,56), шармы (20,79) и сопутствующие им браслеты марки Pandora. В то же время в результате исследования стало известно, что наименьший интерес у россиян вызывает колье упомянутого бренда (1,6 процента).

Кроме того, более трети респондентов останавливаются на выборе украшений Tiffany. Потребители выбирают подвески (более 32,2 процента), за ними идут серьги (26,11), кольца (15,1), колье (13,69) и браслеты (9,55). Среди прочего в список также вошли браслеты и колье марки Tous, которые заказывают 62 и 20 процентов пользователей CDEK Shopping соответственно.

Ранее в июле была раскрыта сумма трат россиянок на украшения для мужчин. Аналитики ювелирного бренда Sokolov выяснили, что в 2024 году жительницы России купили на 31 процент больше мужских украшений в сравнении с 2023 годом. Наиболее популярным аксессуаром среди приобретенных оказались цепи.