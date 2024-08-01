Безопасны ли временные татуировки хной?

Лето располагает к экспериментам с внешностью. Многие, не решаясь на постоянную татуировку, прибегают к временным – например, с помощью хны, считая такой вариант безопасным. Насколько это мнение соответствует действительности?

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Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) выпустило информационный бюллетень, посвящённый данной проблеме, поскольку к ним поступили сообщения о повреждениях кожи от продуктов, продаваемых как хна либо «чёрная хна».

В нём говорится, что хна – краситель, получаемый из растения, одобрена только для использования в качестве краски для волос. Она не одобрена для прямого нанесения на кожу, как в процессе украшения тела, известном как мехенди.

«Это несанкционированное использование красящей добавки делает эти продукты фальсифицированными», – утверждается в бюллетене.



Поскольку хна обычно даёт коричневый, оранжево-коричневый или красновато-коричневый оттенок, для получения других цветов необходимо добавлять другие ингредиенты, например, те, которые продаются как «чёрная хна» и «синяя хна». Даже коричневые оттенки продуктов, продаваемых как хна, могут содержать другие ингредиенты, предназначенные для того, чтобы сделать их темнее или продлить стойкость изображения на коже.

В ведомстве предупреждают, что дополнительным ингредиентом, используемым для чернения хны, часто является краска для волос на основе каменноугольной смолы, содержащая п-фенилендиамин (PPD), ингредиент, который может вызывать опасные кожные реакции у некоторых людей. Вот почему на красках для волос есть предостережение и инструкция провести «тест на кожную повязку» на небольшом участке кожи перед их использованием. Наличие PPD не допускается в косметике, предназначенной для нанесения на кожу.