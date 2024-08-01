57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 57-летняя знаменитость запечатлена в бассейне на водяном матрасе. Она показала на камеру фигуру в зелено-розовом бикини, оформленном завязками на животе и талии. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

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«Жду август», — подписала звезда пост, который набрал более 655 тысяч лайков.



В июне сообщалось, что Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Тогда актрису заметили в красном облегающем платье с глубоким декольте.