Косметолог развеяла популярный миф о причинах появления морщин

Приятно считать, что морщины – это результат чрезмерной активности мышц. Как подчеркнула косметолог Татьяна Курчина, это популярное заблуждение. На самом деле к появлению морщин приводят спазмы мышц.

Мимические морщины – первый признак возрастных изменений кожи, которые говторят, что она теряет свою эластичность и упругость. При этом к резкому появлению морщин и обвисанию кожи нередко приводит резкое похудение, когда кожа не успевает сократиться.

По словам косметолога Татьяны Курчиной, устранить обвисание кожи можно, если регулярно проводить массаж. Врач объяснила, есть мнение, что чрезмерная работа мышц приводит к появлению морщин. На самом деле все с точностью наоборот – морщины вызывает спазм мышц, поэтому, чем выше их тонус, тем меньше морщин на лице.

Косметолог объяснила, что есть специальный комплекс упражнений, который позволит поддерживать силу мышц лица.

Благодаря лучшему кровообращению, расслаблению мышцы и увеличению эластичности кожи, он помогает поддерживать молодой и свежий вид.

В первую очередь косметолог посоветовала упражнение улыбка без раздвигания губ и с удерживанием пальцев на щеках. Для улучшения контура губ подходит упражнение «Трубочка», а разглаживания морщин на лбу – упражнение «Сюрприз».

Помимо прочего в ежедневную рутину нужно включить массаж кожи лица с щипками и перетиркой.

«Он способствует увеличению кровотока и улучшению питания тканей, что помогает коже быстрее адаптироваться к новым условиям и предотвращает ее обвисание», - рассказала косметолог «Газете. ру», рекомендовав уделять максимальное внимание частям лица с тонкой кожей.



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